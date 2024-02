Roma | il Feyenoord si consola con la finale di Coppa d'Olanda

(Di venerdì 1 marzo 2024) Vittoria in rimonta per il, che batte 2-1 il Groningen e vola indid'. Colpiti nel primo tempo da Duarte,...

Roma 24 febbraio 2024 - Nuovo appuntamento e nuovo ospite nel salotto di Trigoria per l'AS Roma Podcast, il format in cui i giocatori giallorossi si ... (sport.quotidiano)

Esame turn over per Daniele De Rossi nel giorno di Roma - Torino , posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il primo, in realtà, l’aveva già superato a ... (sportface)

Roma: Llorente recupera per il Monza, ipotesi difesa a 3: La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della gara di sabato con il Monza dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra da Daniele De Rossi. La prima buona notizia per il tecnico ...ansa

Calcio: Roma; Llorente recupera per il Monza, ipotesi difesa a 3: (ANSA) - Roma, 29 FEB - La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina ... il centrale non era stato convocato con il Torino per via del trauma cranico rimediato contro il Feyenoord. Ora, però, il ...corrieredellosport

Roma, questo Dybala è da blindare: dalla rinascita con De Rossi ai numeri da capogiro, il rinnovo ora è necessario: SERIE A - Nella sua nuova veste "alla Totti" l'argentino ha ritrovato brillantezza fisica e, soprattutto, ha ricominciato a essere decisivo. La qualificazione i ...eurosport