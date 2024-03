Roma | conferenza De Rossi | «Lukaku? Tutti sono in discussione La sua condizione è da stella»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Daniele De, allenatore della, ha parlato inin vista della pma sfida di Serie A contro il Monza Daniele De, allenatore della, ha parlato inin vista della pma sfida di Serie A contro il Monza. Le sue dichiarazioni: DYBALA – «La gestione è facile quando hai tanti giocatori bravi. Quando qualcuno è stanco lo cambi senza abbassare la qualità. Dybala sta bene. Non so quante volte abbia fatto 110 minuti e poi novanta subito dopo. Dobbiamo essere contenti». PALLADINO – «Nelle ultime partite hanno cambiato qualcosa e qualche dubbio lo abbiamo. Dobbiamo preparare più di una partita, ma siamo pronti su tutto. Palladino lo stimo molto, ci siamo sentiti qualche giorno fa, abbiamo iniziato il corso da ...

Il tecnico dei giallo Rossi presenta in Conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Torino Daniele De Rossi in Conferenza stampa presenta Roma ... (calcionews24)

Alle 10:00 di oggi, venerdì 1° marzo Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per presentare la partita Monza-Roma , valida per la ventisettesima ... (sportface)

Alle 10:00 di venerdì 1 marzo Daniele De Rossi presenterà in conferenza stampa la partita Monza-Roma , match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. ... (sportface)

Monza-Roma, De Rossi in conferenza stampa: “Dybala sta bene. Stiamo diventando una famiglia. E su Karsdorp…”: Monza-Roma, le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa – La Roma di Daniele De Rossi continua la sua rincorsa al quarto posto in classifica, al momento occupato dal Bologna. Dopo 26 giornate ...tag24

PREMIO BEARZOT - Chi raccoglierà l'eredità di Spalletti L'8 marzo l'annuncio del vincitore: La decisione verra' dunque svelata alla stampa nella sede della Federcalcio e nel corso della conferenza, inoltre ... "Stefano Farina", lo scorso anno assegnato a Daniele Doveri di Roma 1.napolimagazine

Roma, De Rossi: “Dybala sta bene, solo Karsdorp non verrà a Monza. Sulla strada giusta per diventare una famiglia””: Daniele De Rossi da Trigoria torna a parlare in conferenza stampa presentando la sifda di sabato contro il Monza. Di seguito le sue parole.calciostyle