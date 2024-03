Roma | acciuffati ladri di auto | erano il “terrore dei garage”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del XV° Distretto Ponte Milvio, coadiuvati in fase esecutiva dagli agenti del III° Distretto Fidene, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un 40enne italiano e della misura degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici nei confronti di una donna di origini ucraine di 33 anni, gravemente indiziati dei reati di ricettazione, furto aggravato in concorso. Le indagini sono iniziate subito dopo i primi eventi criminosi. Nello specifico, i due nella nottata del 27 luglio 2023, all’interno di uncondominiale di via Flaminia, hanno rubato ...