Roberto Vannacci | “Marco Mengoni con la gonna? Non siamo in Scozia e non è Carnevale”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per il generalenon è un buon momento. Il militare è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi “con

Roberto Vannacci è stato sospeso in seguito al procedimento disciplinare . Guido Crosetto ha annunciato il dimezza mento dello stipendio al generale (notizie.virgilio)

A questo punto, “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci lo faranno diventare come “I fiori del male” di Baudelair... Contenuto a pagamento - ... (ilfoglio)

Il generale Vannacci: «Candidato nella Lega Ho anche altre offerte». Egonu, Mengoni, Papa Francesco e i gay: le sue parole: Il generale Roberto Vannacci torna a parlare e lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, dopo la notizia della sospensione per 11 mesi e l'indagine nei suoi confronti per istigazione all'odio ...leggo

Le ultime sparate di Vannacci: “Le lobby vogliono sfasciare la famiglia”. E irride Mengoni: “A Sanremo con la gonna, ho riso sotto i baffi”: C’è un disegno per “sfasciare la famiglia” imposto da “gruppi di potere”, generiche “lobby” e “gruppi di pressione” su “vari temi, dai gay all’ideologia green”. L’obiettivo è “destrutturare la società ...ilfattoquotidiano

Vannacci senza freni: risposta a Crosetto e il pensiero su Fratelli d’Italia: Il generale Vannacci si è soffermato su diversi temi partendo dal suo libro fino al mondo politico tra candidatura e sospensione ricevuta. Sempre controverso nelle sue affermazioni il generale Roberto ...newsmondo