Rivelate le specifiche della fotocamera di Vivo X Fold 3 prima del lancio

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nelle recenti fughe di informazioni, per gentil concessione del famoso leaker Digital Chat Station, riguardanti il3, sono emersi dettagli affascinanti sulla sua. Sembra che il dispositivo sarà dotato di unaria OmniVision OV50H da 50MP, promettendo immagini di alta qualità. Accanto a questa, ci sarà una telecamera da 25MP e un obiettivo ultra-wide da 50MP, offrendo un’ampia gamma di opzioni per catturare ogni momento con dettagli nitidi e ampi panorami. La configurazioneconsentirà al3 di supportare uno zoom digitale da 2x fino a 40x, permettendo agli utenti di avvicinarsi ai dettagli più remoti con chiarezza. Inoltre, è stato confermato che il ...

Tra non molto, sarà lanciata in India la serie di smartphone POCO X6. I dispositivi sono stati avvistati in recenti teaser, che hanno confermato alcune delle ... (optimagazine)

OPPO ha appena lanciato in diversi mercati, come Vietnam, Malesia, India e Indonesia, gli smartphone Reno 11 e Reno 11 Pro. Adesso, a quanto pare, il mercato ... (optimagazine)

Svelato l’Infinix Smart 8 Plus prima del lancio in India: Infinix rivela le specifiche chiave del suo prossimo smartphone, l'Infinix Smart 8 Plus, prima del suo lancio in India tramite il microsito di Flipkart, suscitando grande interesse tra gli ...news.fidelityhouse.eu

Formula 1 | Mercedes, Lauda ottimista: “La nuova power unit vale due decimi al giro”: Interpellato sulla questione power unit, Niki Lauda ha rivelato che la nuova specifica 2.1 presentata a Le Castellet regalerà ai piloti circa uno/due decimi di performance in più rispetto alla ...f1grandprix.motorionline

Spuntano i primi leak di OPPO Reno 12 Pro, ecco i dettagli tecnici: Recentemente, una fonte attendibile ha fatto trapelare alcune specifiche chiave di uno smartphone imminente, senza rivelare il nome del dispositivo. Tuttavia, ci sono indicazioni che queste specifiche ...optimagazine