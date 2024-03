(Di venerdì 1 marzo 2024) Attacco deitra martedì e mercoledì scorsi a, in via Del Seminario, ai danni di treche si trovavano in un terreno recintato, di proprietà dell’agriturismo “Al Palazzaccio“. Gli asini sono stati probabilmente attaccati da due-tre, come è stato dedotto dall’analisi delle ferite sui corpi degli equidi. I proprietari dell’agriturismo sono stati allertati al mattino da alcuni vicini che avevano avvistato due dei tre asini spauriti circolare nelle vicinanze al di fuori del recinto, uno dei quali ferito ad una zampa. "Abbiamo mandato immediatamente un nostro dipendente sul posto - spiega la proprietaria - per verificare l’accaduto, e purtroppo ci ha riferito del corpo senza vita di un’asi. Accorsi anche noi sul posto, abbiamo ...

Ritorna l’allarme lupi a Calci. Assaliti tre asinelli nella notte . Femmina sbranata, salvi gli altri due: Attacco dei lupi, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a Calci, in via Del Seminario, ai danni di tre asinelli che si trovavano in un terreno recintato, di proprietà dell’agriturismo “Al Palazza ...lanazione

Ilbono, Ritorna operativo l’ufficio postale con tante novità. Ecco tutte le info: Ilbono, Ritorna operativo l'ufficio postale con tante novità. Ecco tutte le info sul presidio di Poste in Ogliastra.vistanet

Norwegian Dawn Ritorna in servizio dopo un falso allarme di colera: Ritorno alla normalità Domenica scorsa ... Precauzioni per la salute pubblica In precedenza, l'accesso al porto era stato negato alla nave dalle autorità mauriziane come misura precauzionale per la ...informazione