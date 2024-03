RISULTATI QUALIFICHE GP DEL BAHRAIN 2024 | VERSTAPPEN IN POLE POSITION

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’inizio di una nuova stagione di Formula 1 non ha portato a un cambiamento nell’ordine competitivo: Maxha conquistato la sua 33esimain carriera, ma il pilota della Red Bull ha dovuto affrontare la dura concorrenza di Charles Leclerc in particolare nelledel Gran Premio del. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Russell terzo in Qualifica con la Mercedes, Wolff: “Firmerei per il podio”: QUALIFICHE del GP del Bahrain non del tutto positive per la Mercedes, almeno per quanto concerne il risultato di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato scatterà infatti dalla nona posizione in griglia ...formulapassion

GP di Sakhir, qualifica: il solito Verstappen si prende la pole, Leclerc spreca una grande occasione: La SF-24 è sullo stesso piano della RB20, almeno in qualifica, poi sta ai piloti fare la differenza e oggi Verstappen ci ha messo molto del suo. Attenzione anche alla Mercedes, ottima terza con George ...ilmessaggero

Formula 1 | Russell: “Siamo in otto per il secondo posto”: Può essere soddisfatto George Russell per la seconda fila conquistata nel Gran Premio del Bahrain. In qualifica, la Mercedes sembrava ritornata in un incubo visto praticamente negli ultimi due anni, d ...f1grandprix.motorionline