Risate in dialetto a Cadelbosco e Massenzatico

(Di venerdì 1 marzo 2024) Stasera alle 21 la stagione del teatro diSopra prosegue con la commedia dialettale ’Me marì l’è un ciclo sonè’ della compagnia Fnil Bus Theater. Una commedia degli equivoci e dagli spassosi colpi di scena. E’ il terzo spettacolo dialettale scritto e diretto da Damiano Scalabrini, in arte Scalabretta. Biglietti a 10 euro. Ail Teatro della Casca domani, con inizio alle 21, presenta lo spettacolo ’Il buono il putto e il cattivo (tre uomini e…gh’in vin na gamba)’ di Cristian Bonacini, con la regia di Roberto Fantuzzi. In scena Carlo Barbieri, Cristian Bonacini, Lidia Casoni, Gabriele Soncini e Sonia De’ Medici, impegnati in un’avventura, tutta da ridere, per sfuggire alle tribolazioni quotidiane. Nell’ambito Della Mostra "Marionette e Avanguardia Picasso Depero Klee Sarzi", a Palazzo Magnani fino al 15 marzo, oggi al Centro ...