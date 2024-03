Rinviata al 16 aprile l’udienza per la revisione del processo sulla strage di Erba | “Inverosimile la pista della criminalità organizzata”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 1 marzo 2024) È stataal 16per ladeldi, che ha visto condannati all’ergastolo in via definitiva i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Bisognerà ancora attendere, dunque, per capire come si pronuncerà la Corte d’Appello di Brescia sulle richieste didelpresentate dalla difesa di Romano e Bazzi e dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, convinto dell’innocenzacoppia. Oggi, il procuratore generale Guido Rispoli a proposito delle consulenze presentate dalla difensa ha dichiarato che “gli elementi sono già stati valutati nelle tre sentenze”.di una possibile vendetta nei ...