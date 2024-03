Rimini | la saggezza del capitano | Orgoglioso di questa squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Usa lae il mestiere Simone Colombi. Anche quando è lontano dai pali. Ile portiere delsi tiene stretto quello che ha visto a Catania nella semifinale di ritorno nella quale i biancorossi sono stati costretti a salutare la Coppa Italia a un passo dalla finale. Al di là degli episodi, al di là delle recriminazioni. Al di là di tutto. "Il rammarico c’è ed è tanto – dice – Perché in coppa abbiamo fatto un percorso molto bello e ci sarebbe piaciuto concluderlo in un altro modo. Lo abbiamo concluso bene in termini di prestazione, questo sì. Perché non era facile andare al Massimino, in un ambiente che non c’era di certo favorevole, contro unaforte come il Catania e riuscire a dire la nostra. Lo abbiamo fatto. Peccato per com’è andata. Possiamo recriminare sugli episodi finali, ma anche ...