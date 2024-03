Rihanna sfoggia le sue nuove sneakers | il lusso incontra la comodità

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quello trae Puma è un sodalizio di vecchia data. Era il 2015 quando la pop star e il brand di abbigliamento sportivo hanno annunciato la loro prima collaborazione e 9 anni dopo continuano ancora a stupire. Negli scorsi giorni Riri in un video social hato le ultime nate, leAvanti Pony Fenty x Puma: in peli di vitello con il marchio ricamato, realizzate in edizione limitata.e unicità: è questo il vero. La collezione Fenty x Puma leFenty x Puma, ma di ispirazione sportiva, nelleAvanti Pony Fenty x Puma. Le scarpe sono realizzate in materiali pregiati. L’effetto pelliccia è dato da peli di vitello. Ogni paio poi presenta un motivo unico, in modo che non ci siano due ...

