Rifiuti | scoperta discarica abusiva a Villa di Briano | denunciato 51enne

(Di venerdì 1 marzo 2024)di. I carabinieri della Stazione di Frignano, in provincia di Caserta, hanno, in stato di libertà, undidiper attività di gestionenon autorizzata. Su un’area ampia 700 mq, non coperta, di pertinenza della sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato unadove vi erano depositati 20 metri cubi di materiale classificato comespeciali pericolosi e non. Sull’area, “non classificabile come deposito temporaneo”, i militari hanno accertato, dettaglia una nota dell’Arma, “la presenza di guaine per abitazioni, materiale in rame, copertoni di autovetture, contenitori di membrana liquida impermeabilizzante bituminosa, materiali ferrosi ...