Ridurre lo spreco idrico con la tecnologia | a Rieti arriva lo smart metering

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 marzo 2024) 54 mila contatori intelligenti in 19 comuni, in Italia si spreca acqua che basterebbe a 44 milioni di persone In Italia quasi la metà dell’acqua potabile messa in circolo viene persa a causa delle infrastrutture idriche obsolete. Laè l’unica speranza per risolvere questo annoso problema? Un esempio virtuosodalla provincia di