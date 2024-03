"Ridurre l'Iva sugli assorbenti". Coop rilancia la sua battaglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) La tassaè un costo iniquo iscritto nel corpo femminile. Un bene essenziale, tassato come un bene di lusso. Nell’ultima legge di Bilancio,sui prodottitorna ad aumentare: passa dal 5% al 10%. La questione non è puramente ideologica e la povertà mestruale non colpisce solo chi abita in paesi del Terzo mondo. In Italia ci sono 6,5 milioni di donne maggiorenni, il 25% del totale (una delle più alte percentuali in Europa), a rischio di povertà ed esclusione sociale. Tra le più giovani, si arriva addirittura al 28%. In povertà assoluta versano 2,3 milioni di italiane. Moltissime, il 32%, sono state obbligate a limitare la quantità dei prodotti acquistati nel 2022. In questo contesto, torna la petizione per l’abbassamento del...