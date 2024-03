Riceve minacce dalle comunità islamiche | la sindaca di Monfalcone finisce sotto scorta

(Di venerdì 1 marzo 2024) La prima cittadina ha chiuso due centri di preghiera in città. Fedriga: "Qualsiasi atto intimidatorio da qualsiasi parte venga, per qualsiasi questione è da condannare”

minacce alla sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint è sotto scorta: MONFALCONE - La sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint è stata posta sotto protezione dopo una serie di valutazioni in merito ai rischi che corre per la sua incolumità. La ...ilgazzettino

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (1° marzo): Niko rivede la sua ex in montagna e Rosa si trasferisce da Giulia: Rosa, dopo le minacce ricevute dai criminali che vogliono che lasci assolutamente la sua casa, che hanno coinvolto anche suo figlio Manuel, decide di trasferirsi da Giulia. Mentre Clara confiderà a ...ilmessaggero

Olimpiadi, minacce al sindaco per il bob: ti uccidiamo: Spesso minacce di questo tipo sono solo un gesto dimostrativo, ma sempre meglio non correre rischi. Non si sottovaluta niente: «Non sono in carica da molto tempo, però finora di lettere anonime non ne ...mattinopadova.gelocal