Ricercato per rapina ed estorsione | arrestato a Castel Volturno

(Di venerdì 1 marzo 2024). La Polizia di Stato di Caserta haun 41enne italiano,per una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione, per aver commesso reati del tipoed. La Squadra Mobile, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ha rintracciato l’uomo, con numerosi altri pregiudizi per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato condannato per aver commesso nel 2016, a Napoli e a Pozzuoli, rapine ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. All’esito delle formalità, la persona è stata associata alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Un 46enne di origine algerina è stato arrestato a Napoli : era Ricercato in Qatar per aver staccato assegni a vuoto . Rintracciato grazie all'alert ... (fanpage)

Un reparto gestito soltanto dagli infermieri: la ricetta del San Camillo per decongestionare Pronto soccorso e reparti: Sanremo news.it 01-03-2024 16:20 CRONACA Ostia. In fuga dal Belgio dal 2022 e Ricercato in Europa per tentato omicidio, Arrestato un 40enne romeno. Dal 2022, un 40 enne romeno, senza fissa dimora, è ...virgilio

Un donatore moltiplica la vita, Asl Napoli 3 Sud in prima linea: Sanremo news.it 01-03-2024 16:20 CRONACA Ostia. In fuga dal Belgio dal 2022 e Ricercato in Europa per tentato omicidio, Arrestato un 40enne romeno. Dal 2022, un 40 enne romeno, senza fissa dimora, è ...virgilio

2 ricette di Andreas Caminada, l’ospite della finale di Masterchef: Piatti ricercati, esteticamente molto belli, caratterizzati da preparazioni e tecniche complesse. Ma è possibile replicare a casa le ricette di Andreas Caminada Se volete provarci, eccone alcune per ...tag24