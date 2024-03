Ricercato in Belgio e arrestato ad Ostia | aveva tentato di uccidere il cugino

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Dal 2022, un 40 enne romeno, senza fissa dimora, èinper aver, in stato di ubriachezza, nel 2019, dia coltellate unriducendolo in fin di vita. La notte scorsa, ad, il, non è riuscito a sfuggire ai quotidiani servizi di controllo del territorio effettuati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato della sezione volanti, del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio e del X° Distretto Lido di Roma. Durante le attività, l’uomo è stato notato dagli agenti mentre percorreva via di Castel Fusano, rasentando la vegetazione presente lungo la strada. Una volta fermato è stato subito identificato, ma avendo risposto con frasi sconnesse alle domande dei poliziotti, questi ...

Un reparto gestito soltanto dagli infermieri: la ricetta del San Camillo per decongestionare Pronto soccorso e reparti: Sanremo news.it 01-03-2024 16:20 CRONACA Ostia. In fuga dal Belgio dal 2022 e Ricercato in Europa per tentato omicidio, Arrestato un 40enne romeno. Dal 2022, un 40 enne romeno, senza fissa dimora, è ...virgilio

Un donatore moltiplica la vita, Asl Napoli 3 Sud in prima linea: Sanremo news.it 01-03-2024 16:20 CRONACA Ostia. In fuga dal Belgio dal 2022 e Ricercato in Europa per tentato omicidio, Arrestato un 40enne romeno. Dal 2022, un 40 enne romeno, senza fissa dimora, è ...virgilio

Roma, arrestato ad Ostia 40enne Ricercato in Europa per tentato omicidio: Dal 2022, un 40 enne romeno, senza fissa dimora, è Ricercato in Belgio per aver tentato, in stato di ubriachezza, nel 2019, di uccidere a coltellate un cugino riducendolo in fin di vita. La notte ...ilquotidianodellazio