RICCARDO SBERTOLI SI DOVRA’ OPERARE

Volley, Trento batte Berlino e va in semifinale di Champions: Nessuna sorpresa ieri sera per la Trentino Itas, che conquista per l'ottava volta la semifinale di Champions League, battendo il Berlino anche al T Quotidiano Arena per 3 set a 0 (parziali 25-19, ...rainews

Volley, cosa è successo a SBERTOLI: infortunio e uscita anzitempo in Champions League. E il sostituto…: Trento si è qualificata alle semifinali della Champions League, surclassando il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 nel confronto di ritorno dei quarti, dopo essersi imposta con il massimo scart ...oasport

L'Itas Trentino mura Berlino e va in semifinale: sarà derby con la Lube Civitanova per un posto in finale: CHAMPIONS LEAGUE (M) - L'Itas Trentino mura 3-0 Berlino e va in semifinale, dove sfiderà la Cucine Lube Civitanova. Apprensione per il ko di RICCARDO SBERTOLI.eurosport