Riapre a Barra il locale che aveva chiuso dopo l’ennesima rapina | Lo Stato questa volta si è mosso

(Di venerdì 1 marzo 2024) ”Avevo promesso la riapertura in caso di una riposta immediata dello. E la riposta c’è stata. La presenza, oggi, delle istituzioni, testimonia la volontà di essere concretamente al fianco degli imprenditori. E’ un primo importante passo lunga la strada della riappropriazione di spazi e del recupero di un territorio abbandonato da anni”. E’ quanto dichiarato dall’imprenditore Gianni Forte, in occasione della riapertura del punto gioco in via Luigi Volpicella, quartiere. Fortel’attività a seguito di una escalation di rapine. A quel gesto di protesta hanno risposto in maniera compatta le istituzioni che stamattina hanno presenziato alla riapertura. Assenti, invece, i commercianti del territorio. A questi ultimi Forte ha rivolto un pensiero: ”La gente ha paura, i commercianti hanno paura. I ...