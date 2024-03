Revisione processo a Rosa e Olindo | chi sono i 45 curiosi presenti in aula a Brescia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nonostante l'udienza fosse iniziata da più di un'ora, erano ancora decine le persone sotto la pioggia in attesa di poter ottenere il pass ed entrare in tribunale aper assistere alla discussione dell'istanza didelper la strage di Erba. “Vogliamo vedere” dice una coppia che arriva dalla provinciana e che ritiene i coniugi “innocenti”. Tra il pubblico vincono proprio gli innocentisti. E poco importa se l'avvocato generale Domenico Chiaro, che con il procuratore generale Guido Rispoli, rappresenta l'accusa, ha già dichiarato "inammissibili le prove presentate dalla difesa”. Al momento nell'dove è in corso l'udienza ciclassi di studenti e sempliciche si ...

Strage di Erba, a Brescia la prima udienza per decidere la Revisione del processo: Il caso della strage di Erba torna in tribunale a Brescia per decidere se dovrà esserci un processo di Revisione.

