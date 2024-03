Retroscena Singo | “Il Milan mi voleva | ma ho deciso di andare al Monaco”

Lazio Milan, Pioli ha scelto il centrocampo: un titolare verso l’esclusione dal 1': Lazio Milan, Pioli ha scelto il centrocampo: un titolare verso l’esclusione dal 1'. Le ultime verso il match dell’Olimpico Manca sempre meno a Lazio-Milan e Pioli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi ...milannews24

Mercato Milan, il Retroscena su Singo: il giocatore svela l’interesse dei rossoneri!: L’ex giocatore del Torino, e obiettivo del calciomercato Milan, Singo ha parlato a Marca raccontando il suo passaggio al Monaco e l’interesse dei rossoneri. PAROLE – «È vero, c’erano diversi club ...milannews24

Grazie a "Mare Fuori" aumentano richieste immobiliari nei quartieri del set: Dal Vomero a Bagnoli passando per Foria, Pozzuoli e Fuorigrotta, fino al lungomare di Mergellina.Il successo di Mare Fuori rafforza l'interesse per Napoli, non solo come meta turistica ma anche come ...tuttonapoli