Ressa per gli aiuti Spari sulla folla a Gaza | morti 100 palestinesi Israele | Un incidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Il massacro della farina". È l’ennesimo orrore verificatosi ieri aCity, mentre all’alba di ieri migliaia di persone affamate erano confluitestrada costiera, la Rashid, in attesa di un convoglio di 30 camion conumanitari. Quando gli automezzi sono apparsi è scoppiato l’inferno. Al vicino ospedale Shifa sono giunte decine die di feriti. Poi il bilancio si è aggravato ancora, e altre decine di vittime sono state condotte in altri ospedali. Infine il ministero della sanità, che dipende da Hamas, ha stabilito un bilancio di 112e di 760 feriti. Una strage che ha subito destato il massimo sdegno fra i, alle Nazioni Unite e nei Paesi della zona – come Giordania ed Egitto – chebase di informazioni diramate da ...