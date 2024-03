Reims-Lille sabato 02 marzo 2024 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 1 marzo 2024) Con 3 sconfitte nelle ultime 4 gare ildi Fonseca è scivolato fuori dalla zona Champions, risucchiato nel gruppone delle inseguitrici e a -3 dal Monaco terzo in classifica. La sfida di oggi contro ilè uno scontro diretto per l’Europa, con la squadra di Still che grazie al successo di Le Havre si è rilanciata in classifica e ha InfoBetting: Scommesse Sportive e