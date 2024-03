Regionali | Boschi | ‘in Abruzzo tutti con D’Amico | Basilicata e Piemonte? Ogni regione a sè’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar.(Adnkronos) – “Insiamoconvintamente a sostegno di, mafa storia a sè”. Così Maria Elenadi Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione sulla possibilità di accordi, già raggiunto in, anche nelle prossime regioni al voto,. “Italia Viva decide sulla base dei candidati e soprattutto dei programmi per i territori e quindi vedremo cosa succederà in, lì ancora è tutto aperto”. L'articolo CalcioWeb.