Regina Coeli | USPP Nicastrini | “Una realtà insostenibile”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Continue aggressioni al personale di polizia penitenziaria, detenuti in condizioni igienico sanitarie precarie, una struttura vecchia e scomoda destinata a poter ospitare circa 650 detenuti e che ad oggi ne conta 1130: questa è la situazione gravissima in cui versa, il principale e più noto carcere di Roma. Da troppo tempo ormai gli L'articolo proviene da Il Difforme.

Per il superboss della Magliana è finita: perizie e certificati non bastano più, Ugo Di Giovanni stavolta va in carcere: Il braccio destro di Michele Senese comandava e disponeva omicidi anche dalla casa di cura in cui si trovava dopo il sesto arresto: dopo 20 anni è finalmente ...roma.repubblica

Andrea Gioacchini, pericolo di fuga per il mandante del delitto: il "boss" della Magliana Ugo Di Giovanni torna in carcere: In questa comunità Di Giovanni ci è tornato per sole ventiquattro ore poi l’ingresso a Regina Coeli. «Particolarmente significativa - scrive il gip Francesco Patrone - in ordine alla attualità del ...ilmessaggero

Carcere Regina Coeli: sindacati Polizia Penitenziaria dichiarano lo stato di agitazione: Carcere Regina Coeli: sindacati Polizia Penitenziaria dichiarano lo stato di agitazione I sindacati di polizia penitenziaria SAPPE OSAPP UILPA USPP FPCGIL ...poliziapenitenziaria