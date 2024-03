Reggio Calabria | bullismo in classe | denunciati 5 minorenni

(Di venerdì 1 marzo 2024) La vittima ha subito continui episodi di violenza fisica e verbale sia a scuola che fuori. La paura lo ha indotto a non frequentare più le lezioni

Tredici punti di vantaggio, ventitreesima vittoria in campionato per il Trapani che continua a dettare legge senza che nessuna squadra, fra le concorrenti, ... (gazzettadelsud)

Ryanair riduce i voli su Venezia per l’estate. Più capacità su Verona e Treviso: Ryanair in allungo sul Veneto da dove quest’estate opererà 88 rotte, tra cui 5 nuove per Londra, Tirana, Madrid, Valencia e Reggio Calabria. L’operativo da record – segnala la low cost – è stato ...travelquotidiano

Gioia Tauro, denunciati cinque minori per episodi di bullismo: La giovane vittima ha raccontato ai poliziotti i gravi e reiterati episodi di violenza fisica e verbale subìti quotidianamente ...corrieredellacalabria

