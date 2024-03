Realme 12+ 5G è ufficiale con un display da 6 | 7 pollici e un look accattivante

Realme 12+ 5G debutta con display a 120 Hz e Dimensity 7050: Realme 12+ 5G offre prestazioni potenti con il processore Dimensity 7050 e un display AMOLED da 120Hz, garantendo un'esperienza utente fluida e immagini nitide. Con una batteria da 5000 mAh e una ...news.fidelityhouse.eu

Annunciato il Realme 12+, l’ultimo modello della serie: L'ultimo membro della famiglia Realme, il 12+, ha finalmente fatto il suo debutto. Al momento è solo disponibile in Indonesia e Malesia, ma possiamo comunque ammirarne le caratteristiche (da lontano).cellulare-magazine

Realme 12+ - annunciato il nuovo smartphone con Dimensity 7050 e schermo AMOLED: Realme ha ufficialmente presentato il nuovo l Realme 12+, in anteprima in Indonesia e in Malaysia. La più recente aggiunta alla serie Realme 12 porta con sè un chipset Dimensity 7050, ricarica da 67W ...puntocellulare