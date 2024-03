Ravenna | crepe in difesa Ma rientra Sabbatani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) È un derby fra squadre in cerca di ossigeno quello di domenica, alle 14.30, al Benelli. Se il– comunque capolista con 2 punti di margine sul Forlì – ha racimolato solo 5 punti nelle ultime 5 giornate, dal canto proprio il Victor San Marino, scivolato al 4° posto a -3 dalla vetta, ha fatto anche peggio, raccogliendone 4. A tenere banco, in casa giallorossa, sono tuttavia alcune cifre emblematiche. Pur conservando la leadership di migliordella categoria, dopo quella del Trapani, sempre nelle ultime 5 giornate ilha incassato 5 reti, quando invece, nelle precedenti 19, ne aveva subite 6. Non è trascurabile nemmeno la situazione disciplinare, che sta creando qualche problema a mister Gadda. Compreso lo stesso tecnico giallorosso, nelle ultime 4 giornate, le espulsioni sono state 5, per complessive 8 giornate di ...