Ravanelli | “Napoli | se fossero rimasti Spalletti e Kim…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ha parlato anche delFabrizio, ex attaccante (anche) di Juventus e Lazio, intervenendo ai microfoni di TvPlay. “Le differenze tra questa Inter e ildello scorso anno? Io preferivo i partenopei, che mi hanno entusiasmato. In Champions ha distrutto squadre come Ajax e Liverpool, ha giocato un calcio sempre molto offensivo. Questione di gusti, a me piaceva più il. Questa squadra con Kim eancora in panchina avrebbe potuto rivincere lo scudetto”.: “La maggioranza preferisce l’Inter, ma io…” La maggioranza sceglie l’Inter, io preferisco di gran lunga gli azzurri. La squadra diha avuto uno strapotere pazzesco sia in campionato che in Champions: setutti con ...