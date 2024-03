Rashford | «Vi chiedo di avere un po’ di umanità»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Marcus, attaccante del Manchester United, si è raccontato a The Players Tribune e ha parlato delle voci sul suo conto Marcus, attaccante del Manchester United, si è raccontato a The Players Tribune e ha parlato delle voci sul suo conto. Le sue dichiarazioni:– «Ascoltate, non sono una persona perfetta. Quando faccio un errore, sarò il primo ad alzare la mano e a dire che devo fare meglio. Ma se si mette in dubbio il mio impegno per lo United, è allora che devo parlare. È come se qualcuno mettesse in discussione la mia identità e tutto ciò che rappresento come uomo. Se iniziate a mettere in dubbio il mio impegno per questo club, il mio amore per il calcio e per la mia famiglia, allora visemplicemente diun po’ più di».