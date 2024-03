Rapinata la manager di Bulgari mentre era in auto | bottino di orologio e bracciali da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Era ferma al volante della suin zona Flaminio a Roma quando si è avvicinato un uomo che con il calcio di una pistola le ha rotto il finestrino e le ha rubato une dei. È quanto è successo ad una 62enne,di, nota marca di gioielli di lusso. Tutto è accaduto in pochi minuti, attorno alle 19.30 di giovedì. L’uomo aveva il volto coperto dal casco integrale e i guanti e, dopo il furto da, si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Villa Glori, chiamati da alcuni testimoni. Gli investigatori non escludono che il colpo fosse stato pianificato studiando le abitudini della donna, che quasi certamente è stata seguita. Per questo motivo i poliziotti stanno acquisendo ...