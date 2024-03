Ranking ATP | cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Medvedev a Dubai | il russo perde altri punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Daniilè stato clamorosamente sconfitto dal francese Ugo Humbert nella semifinale del torneo ATP 500 di. Ilè crollato in due set al cospetto dell’insidioso transalpino, capace di imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3. Il numero 4 del mondo si è inchinato al numero 18 delATP, che ora incrocerà il kazako Alexander Bublik (impostosi sulAndrey Rublev per squalifica) nell’atto conclusivo. Il risultato odierno interessa da vicino il nostro Jannik, che ha infatti ampliato il proprio vantaggio sunella classifica internazionale. Il 28enne non è infatti riuscito a difendere i 500incamerati con il successo ottenuto in questa manifestazione dodici mesi fa, ma ne ha portati a casa soltanto 200 ...