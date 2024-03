Rai | Unirai | ‘al Tg1 intervista padre Ilaria Salis | smentite accuse strumentali di ‘TeleMeloni”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il Tg1 ha dedicato una lungaaldi. Come con i dati di Pavia sulla presenza dei politici, che hanno già smentito clamorosamente chi accusa strumentalmente il Tg1 di fare TeleMeloni, i fatti dimostrano che il pluralismo è la forza dell’ informazione del Servizio Pubblico”. Lo scrive in una nota il sindacato Rai. “Dare le notizie, tutte, raccontare l’ attualità raccogliendo le testimonianze di diverse posizioni interpretative di casi di rilevanza cronachistica e politica interna e internazionale, come quello di, è il compito della Rai e della sua testata ammiraglia, e il Tg1 lo sta svolgendo egregiamente”, aggiunge il sindacato dei giornalisti Rai. “Da quando è scoppiato il caso della maestra ...