Rai | nuovo banco di prova per Alessandro Cattelan?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si parla di un programma in prima seratapronto a una nuova avventura? Secondo Dagospia il conduttore del late show di Rai due sarebbe in procinto di prendere in mano un programma in prima tv. Sul sito si legge: “Ci risiamo.si prepara a sbarcare nuovamente in prime time. Dopo il flop di ascolti di Da Grande e lapositiva all’Eurovision Song Contest, il conduttore è fermo nel limbo della seconda serata di Rai2 con ascolti altalenanti, legati al traino del prime time.e la sua manager Marta Donà sognano lo sbarco all’Ariston (sull’ipotesi in solitaria Rai Pubblicità ha espresso molti dubbi), nell’attesa dal 20 maggio si lancerà in unprime time in onda su Rai2. Al momento sarebbero tre le puntate ...