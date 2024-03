Rai | Chiocci batte l' Usigrai Record stagionale per Agorà di Roberto Inciocchi Cerno al Tempo | il nostro scoop

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tommaso, come già anticipato da noi in esclusiva nelle scorse settimane, è il nuovo direttore de Il. Prende il posto di Davide Vecchi, che ha guidato il giornale di piazza Colonna per due anni. Gli editori hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, già direttore del settimanale L'Esp