Radio Kiss Kiss Napoli | “De Laurentiis pensa ad un ricorso contro la Juventus al Mondiale per club”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi alper. Ma penso che ildovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa alper“. Lo ha detto Aurelio Denel corso del Summit organizzato dal Financial Times sul tema del business legato al mondo del calcio e dello sport. Il patron partenopeo sa bene che in ballo, nella nuova competizione studiata dalla Fifa, ci sono tanti milioni e l’opportunità non vuole lasciarsela sfuggire. Secondo quanto riporta ‘’, il ...

KKN - ADL a lavoro con i legali: ricorso alla FIFA contro la Juventus per il Mondiale per Club 2025: Napoli - Arriva il clamoroso annuncio dell'emittente Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la decisione di Aurelio De Laurentiis di presentare il ricorso alla FIFA contro la Juventus per il Mondiale per Clu ...msn

Ag. Folorunsho: "E' da Napoli e da top club! Se lo dice Spalletti...": Mario Giuffredi, agente di Michael Folorunsho, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...tuttonapoli

KK Napoli: De Laurentiis ricorso alla FIFA contro la Juve per il mondiale per club: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli farà ricorso alla FIFA per escludere la Juve dal Mondiale per Club 2025.napolipiu