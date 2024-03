Questura | il vicario va a Modena

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il primo dirigente della Polizia di Stato di Lodi Maurizio Ferraioli,delladi Lodi, andrà a ricoprire il medesimo incarico presso ladi. Il funzionario è stato promosso primo dirigente nel 2016 e in passato aveva già rivestito presso ladi Lodi l’incarico di dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Dopo un’esperienza presso ladi Monza e della Brianza, nel 2022 è ritornato a Lodi, con l’incarico didel questore. Il questore e l’intero personale gli hanno espresso un sentito ringraziamento per il valido contributo fornito.P.A.

