Questi 13 album jazz sono perfetti per iniziare una bella collezione di vinili

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) I miglioridipossembrare vecchi e giovani allo stesso tempo, con dentro un pizzico di passato e un po' di presente. Questo perché in questo genere coesistono due anime: da un lato rappresenta la musica pop più antica ma dall'altro è anche quella "tradizionale" più giovane. Si trova in buona compagnia, affiancata com'è alla musica classica e all'opera. L'epoca d'oro del, durata dall'inizio alla metà del Novecento, coincide anche con la creazione della musica pop come la intendiamo oggi. A dirla tutta, i concetti di singolo e di, di band e di solisti siformati proprio quando illa faceva da padrone. Al giorno d’oggi, le coseovviamente cambiate, anche se meno di quanto si possa pensare. Il...