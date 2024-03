Queste sono le persone uccise dalla polizia Raimo | inaccettabile sceneggiata | è il caos a PiazzaPulita | Video

(Di venerdì 1 marzo 2024) Alle sceneggiate in studio a, su La7, Christianci è abituato. Lo scrittore e attivista di ultra-sinistra, autoproclamatosi la sentinella dell'antifascismo in servizio permanente attivo, ha spesso sfoderato davanti all'amico Corrado Formigli fogli, foglietti, cartelli, striscioni, libri, cartellette. Stavolta però si è superato, srotolando un vero e proprio lenzuolata con su scritta la lista, sottolinea, "di tutti gli omicidi delladal 1948 a oggi". Giusto per far capire che aria tira. "Questo è un sommario - spiegafacendosi aiutare dal conduttore, costretto a reggere un angolo del foglio extra-large -. Gli omicidi di carabinieri,penitenziaria". In studio si alzano le proteste fuori dall'inquadratura delle telecamere con Gian ...

La cronaca ci consegna la storia di Matteo, 14enne veneto che salva la vita a un uomo con un massaggio cardiaco dopo averlo visto in tv, in una puntata della ... (iodonna)

Soia: Rischi Per La Salute. Ottieni Consigli Dai Professionisti Della Nutrizione.: Raccomandazioni sulla quantità - Livia Dickson Chen PhD in Nutrition · 11 years of experience · Brazil Il modo migliore per consumare soia è la soia biologica, evitare quelli transgenici. La soia può ...msn

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Latte D'avena Vs Latte Di Mandorla: Qual È Più Sano: Opinione degli esperti di Courtney Cox BSc Nutrition and Food Science, Nutrition Major · 3 years of experience · Canada Ci sono molte bevande a base vegetale sul mercato in questi giorni. Molti consum ...msn

Il potere delle connessioni – Speciale: Un medium maturo e complesso come quello videoludico può e deve raccontarci di come costruire sane connessioni. Il mondo ne ha bisogno.thegamesmachine