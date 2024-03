Questa non è una creatura aliena trovata in Campania

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il 28 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una video, pubblicato lo scorso 12 gennaio su TikTok, in cui si vede unadalle sembianze aliene stesa su un lettino. Secondo chi ha condiviso il filmato, sarebbe statadue giorni prima a Mondragone. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto precisiamo che non ci sono notizie di giornali locali o nazionali secondo cui a Mondragone, in, sarebbe stataunasimile. Il video infatti è stato originariamente pubblicato il 21 aprile 2023 sui propri canali social da Furio Tedeschi, artista specializzato in arti visive, direzione artistica, sculture 3D e modelli di personaggi per film, serie TV e ...

