Quella marcia in più dei toscani Canini e la dolce arte di far ridere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per lui, Roberto Benigni è una vera divinità. Comico, cabarettista, youtuber e attore, Jonathansarà protagonista dello spettacolo ‘Vado a vivere con me’, in programma stasera, a partire dalle 21, al Teatro Civico. Racconterà le sue straordinarie avventure (e disavventure), naturalmente con i personaggi che lo hanno reso celebre, prima sul web e poi sui palchi dei teatri. Scherza ‘seriamente’ col vernacolo e dopo i video virali, sono arrivati i sold out già nella sua precedente produzione ‘Cappuccetto Rozzo’. Johnny, così lo chiamano, è di Santa Maria a Monte nella provincia di Pisa, ma si vanta di avere parenti in diverse provincie della Toscana, da cui ha preso spunto per alcune caricature. Vivere da solo è davvero così complicato oggi? O lo era anche per la generazione dei suoi genitori? La differenza? "Non saprei dire se fosse stato più facile per ...