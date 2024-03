Quel ’Fuoco’ da spegnere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) di Marina Santin Herpes zoster questo (s)conosciuto. Lo dimostrano i risultati di un sondaggio globale, commissionato da GSK, che ha coinvolto 3.500 adulti provenienti da 12 paesi di età pari o superiore a 50 anni, la fascia più a rischio di sviluppo della malattia, presentati in occasione della Shingles Awareness Week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull’Herpes zoster (iniziata il 26 febbraio che dura fino a domenica 3 marzo), una campagna condotta da GSK in collaborazione con la Federazione Internazionale sull’Invecchiamento (IFA) con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e affrontare la mancanza di conoscenze sui rischi e sull’impatto dell’Herpes zoster. A preoccupare, il fatto che ancora pochi conoscono l’Herpes zoster o Fuoco di Sant’Antonio (in Italia 2 persone su 10 non sanno cosa sia), ma anche che si pensa possa insorgere a ogni età (40% degli ...