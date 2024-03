Quarto | lite in cucina al ristorante giapponese | ferito un 23enne

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il dipendente di un, nel Napoletano, avrebbe aggredito un suo collega con un coltello daprima di darsi alla fuga. Non è in pericolo di vita il dipendentedi nazionalità pakistana di un(Napoli) aggredito da un suo collega e connazionale con un coltello da

Una Lite tra colleghi sfocia nel sangue. È accaduto a Quarto, in un ristorante giapponese di via Campana 155/cc. Quarto. Lite al ristorante giapponese , ... (teleclubitalia)

Quarto, sangue dopo una lite in cucina al ristorante giapponese: accoltella collega e scappa: Il 23enne è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli: non è in pericolo di vita ...ilmeridianonews

La guerra Israele-Hamas spinge El Al: volano gli utili della compagnia aerea, +370% nell’ultimo trimestre: Dopo il massacro in Israele del 7 ottobre e l’inizio delle ostilità nella Striscia di Gaza i vettori stranieri hanno interrotto i collegamenti con Tel Aviv, lasciando a El Al il monopolio. I ricavi ne ...corriere

lite nella cucina ristorante, aiuto cuoco ferito con il “coltellaccio”: Una scena di violenza ha scosso Quarto, nel Napoletano, quando un dipendente di 23 anni, di nazionalità pakistana, è finito aggredito da un suo collega, ...ilfattovesuviano