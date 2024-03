Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 1 marzo 2024

(Di venerdì 1 marzo 2024) Questa sera, venerdì 1, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi della strage di Erba. Era l’11 dicembre 2006: nella casa dove vivevano i Castagna trovano la morte Raffaella e il figlioletto Youssef, la signora Paola, nonna del piccolo, e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola, si salva per un soffio. E l’appartamento teatro degli omicidi viene ...

