Quante sono le Sprint Race F1 2024 | dove e quando si correranno Cambia il format

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo– La Formula 1 riaccende i motori per il mondiale. Dopo una pre-season animata dall'annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari (a partire dal 2025) e dal sex-gate che vede il team principal della Red Bull, Christian Horner, al centro della bufera, nel fine settimana si torna solamente a parlare di pista con il primo Gran Premio stagionale. In quel del Bahrain si aprirà il sipario su una annata che vedrà lesubire l'ennesima modifica regolamentare. Ildella gara breve, molto contestato da alcuni appassionati e alcuni addetti ai lavori, è stato confermato per sei appuntamenti anche in questo. Vediamo assiemee in quali fine settimana verrà applicato e qualile sostanziali modifiche a cui verrà ...