Quando la storia ci chiederà conto del massacro a Gaza | noi cosa risponderemo?

(Di venerdì 1 marzo 2024) Io ci vedo un formicaio. Migliaia di minuscole creature grigie con la testa più grossa e più scura, che si ammassano attorno a buchi neri da cui staccare una briciola e correre via. Fameliche, brulicanti, insignificanti come palestinesi. Ma voi state sereni e fateche siano solamente formiche. Chi se ne frega se muore qualche insetto, anche più di 110. Dall’alto di un drone sembrerebbe di osservarli col microscopio. A Nord di, risalendo dal valico di Kerem Shalom che in ebraico vuol dire Vigneti della Pace, migliaia di esseri palestinesi si sono accalcati attorno ai convogli di aiuti umanitari. Non ne vedevano da giorni: troppo pericoloso, perfino per l’Onu, portare lì da mangiare. No, non è troppo pericoloso combattere: è troppo pericoloso portare da mangiare. Durante la distribuzione, nella disperazione con cui nessun microscopio o ...