Quando Eleonora si sedeva al tavolo con i Radiohead | Giulio Picchi racconta gli anni al Cibreo della vincitrice di Masterchef

Chi è Eleonora Riso, la vincitrice di MasterChef Italia 13: Come Quando ha realizzato una sua versione del filetto alla Wellington ... Nella cucina di MasterChef, però, Eleonora potrebbe aver trovato più del premio finale: Niccolò Califano, concorrente ...corriere

"Gli insulti sui social Inaccettabili, me ne frego. Ora apro un ristorante in campagna". Parla Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 13: All'indomani della vittoria di Masterchef, Eleonora Riso risponde agli insulti, parla del lavoro del cameriere e racconta la passione per i dolci ...gamberorosso

Masterchef e la concorrente più ganza di sempre: incontro con Eleonora Riso, ma anche con Niccolò: Ha vinto con merito e un plauso unanime di telespettatori e appassionati di MasterChef Italia. La più ganza di tutte, Eleonora, che si gode la vittoria mentre tutti tifiamo per la coppia più disincant ...comingsoon