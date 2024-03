Quando è Pasqua e perché nel 2024 questo è un giorno particolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bologna, 1 marzo– Laè in arrivo e, quest'anno, anche prima del solito. La festività amata dai bambini per le uova di cioccolato stavolta cadrà a fine marzo, in 'anticipo' rispetto agli anni scorsi. Le particolarità dellanon finiscono qui: nello stesso, si verificherà anche il cambio dell'ora, che renderà il festeggiamentole ancora più insolito.sarà laIldesignato per festeggiare laquest'anno è il 31 marzo, ultima domenica e anche ultimodel mese. Si tratta di una'bassa', così viene definitala festività cade tra il 22 marzo e il 2 aprile, quindi molto ...