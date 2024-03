Putin prepara la Russia a un decennio di scontro totale

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 1 marzo 2024) Intutto è pronto per le presidenziali più politicamente importanti della storia recente. Il loro esito è scontato, la dipartita prematura di Alekseij Naval’nyj produrrà più disordine per le strade che nelle cabine elettorali, e il fatto che quella di Vladimirsarà una corsa in solitaria poco o nulla toglie alla loro rilevanza. InsideOver.