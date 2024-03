Putin minaccia la NATO di scatenare una guerra nucleare

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha nuovamente affrontato il tema del comportamento ostile dei paesi occidentali, che persistono nel sostenere l’Ucraina nellacontro la Russia. Ha evidenziato il pericolo di un possibile conflittoe ha messo in guardia sui rischi derivanti dalle azioni dellanel contesto del conflitto in corso. Nel suo L'articolo proviene da Il Difforme.

In Occidente "devono finalmente capire che abbiamo anche armi - e loro lo sanno - che possono colpire obiettivi sul loro territorio": la minaccia di Vladimir ... (ilfogliettone)

Il presidente russo, Vladimir Putin , torna a parlare alle due Camere del Parlamento russo per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, ma, già ... (quotidiano)

Il presidente russo ha parlato più volte della possibilità di usare armi nucleari. Ora lo ha detto in risposta alle dichiarazioni di Macron sull’invio di ... (internazionale)

Putin: “L’Occidente rischia di provocare una guerra nucleare che devasterebbe la civiltà”: Le nazioni occidentali, ha sottolineato Putin, “devono rendersi conto che abbiamo anche armi che possono colpire obiettivi sul loro territorio. Tutto ciò minaccia davvero un conflitto con l’uso di ...tpi

Putin minaccia la Nato di una guerra nucleare se invierà truppe in Ucraina: Aumenta il rischio di una guerra nucleare in Europa: dopo le parole di Macron ecco la minaccia di Putin, ma a spaventare è la generale corsa alle armi. Di una possibile guerra nucleare sono due anni ...money

Meloni in Nord America. In agenda Ucraina e Putin, Gaza e Nethanyau. Dossier più difficili di quelli interni: L’agenda è fitta e complicata. Ci sono le continue minacce di Putin: tra quindici giorni in Russia si vota e si teme che lo zar voglia festeggiare la rielezione annunciando l’annessione della ...notizie.tiscali